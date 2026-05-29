Oana Țoiu nu l-a primit pe ambasadorul rus la sediul MAE. Semnal diplomatic ferm transmis de autoritățile de la București

Ambasadorul Rusiei, Vladimir Lipaev, a fost convocat vineri la sediul Ministerului Afacerilor Externe din București, în urma incidentului cu dronă din Galați, însă nu a fost primit de ministrul Oana Țoiu, ci de un director responsabil pentru spațiul estic din cadrul instituției.

Deși ministrul se afla în clădire în momentul în care ambasadorul Rusiei la București s-a prezentat la sediul MAE, gestul Oanei Țoiu de a nu-l primi reprezintă un semnal de curtoazie și de importanță diplomatică majoră.

Conform cutumelor diplomatice, primirea ambasadorului la nivel de director este interpretată ca o formă de degradare a nivelului de reprezentare, ceea ce reflectă o răcire a relațiilor instituționale.

În cadrul discuțiilor care au durat aproximativ 30 de minute „partea română a condamnat cu tărie acest act de violare a spațiului aerian al României”.

”A subliniat seriozitatea deosebită a incidentului, care a pus în pericol nemijlocit viața și siguranța cetățenilor români. A reamintit că a atras atenția părții ruse, în mod repetat, în legătură cu angajarea iresponsabilă într-o spirală a escaladării, în contextul războiului de agresiune dus împotriva Ucrainei. A evidențiat cu fermitate că nu poate exista nici un fel de dubiu cu privire la responsabilitatea exclusivă a Federației Ruse pentru acest nou incident”, a transmis MAE.

Pe un plan mai larg, MAE a solicitat părții ruse să pună capăt atacurilor împotriva Ucrainei, care au consecințe directe și grave asupra securității regionale și care reprezintă încălcări serioase, flagrante ale dreptului internațional.

”În cursul convocării partea rusă a fost notificată cu privire la decizia autorităților naționale de a declara consulul general al Federației Ruse la Constanța drept persona non grata, cu cerere de părăsire a țării în 72 de ore, respectiv de a închide Consulatul General al Federației Ruse din orașul respectiv.

România va continua să își coordoneze răspunsul cu partenerii și aliații săi, la nivel NATO și UE, precum și în plan multilateral, și rămâne angajată în adoptarea tuturor măsurilor necesare pentru apărarea securității naționale”, au mai transmis reprezentanții ministerului de Externe.