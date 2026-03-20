„Moartea nu a venit după Chuck Norris, el a venit după moarte”. Hollywood și lumea artelor marțiale reacționează la dispariția lui Chuck Norris

A murit Chuck Norris, legendarul actor și mare campion de arte marțiale, care a cucerit publicul în filmele de acțiune și în serialul TV „Walker, polițist Texan”. Norris avea 86 de ani și a decedat vineri dimineață, după ce a fost internat joi într-un spital din Hawaii, potrivit familiei.

Actorul și-a început viața ca militar în Aviația Statelor Unite și a fost trimis în Coreea de Sud, unde a început antrenamentele în arte marțiale. Ulterior, a devenit campion mondial la karate și instructor renumit, obținând centuri negre la Karate, Tae Kwon Do, Judo și Jiu-Jitsu.

Primii săi pași în actorie au fost încurajați de Steve McQuinn, iar primul rol important a fost în filmul În Calea Dragonului, unde l-a înfruntat pe Bruce Lee. În 1977 a avut primul rol principal în Breaker! Breaker! și apoi a jucat în filme de acțiune precum Lupul singuratic, Dispărut în acțiune și Delta Force.

În anii ’90, cariera sa a fost relansată de televiziune, iar rolul din Walker, polițist Texan i-a adus noi generații de fani. Recent, Norris postase pe Instagram: „Eu nu îmbătrânesc. Evoluez”, marcând astfel spiritul său activ chiar la 86 de ani.

Reacțiile fanilor și ale colegilor de breaslă îl celebrează ca pe un simbol al forței și perseverenței, un om care a redefinit standardele filmelor de acțiune și ale artei marțiale.