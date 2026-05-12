Nicușor Dan, despre o posibilă nouă nominalizare a lui Ilie Bolojan: „Mă interesează o susținere a majorității, nu fac experimente” – LIVE TEXT

Președintele Nicușor Dan a subliniat rolul geostrategic al României pe flancul de est al NATO, la conferința internațională „Black Sea and Balkans Security Forum”. Liderul de la Cotroceni a evidențiat, în acest context, importanța unui parteneriat transatlantic „care să fie efectiv”. După participarea la eveniment, șeful statului a comentat și situația politică, pe fondul negocierilor pentru formarea unui guvern.

Întrebare Realitatea Plus privind posibilitate ca Ilie Bolojan să fie nominalizat din nou pentru postul de premier.

Partidele vin la consultări pentru desemnarea premierului. Există varianta Ilie Bolojan?

Cu titlu general, solicitarea pe care o voi adresa delegațiilor partidelor, pentru oricare dintre propunerile de guvern, va fi aceeași: întrebarea mea va fi dacă există sau nu o majoritate negociată . Acesta este răspunsul general. Așa cum văd eu din discuțiile preliminare, dacă partidele își păstrează opțiunile exprimate deja în spațiul public, variantele de guvern susținute de o majoritate sunt puține, iar eu nu am de gând să fac experimente în care noi să propunem premierul și abia apoi să vedem dacă obținem majoritatea.

Nu acceptați un guvern cu AUR. Îi veți chema la consultări?

Evident. La consultările formale voi chema toate partidele, așa cum cere Constituția.

Despre tensiunile din Coaliție.

Tensiunile din coaliție s-au amplificat. Am mai spus asta în decembrie, la Consiliul European. Discutând cu cineva de acolo, i-am spus că îmi este teamă că lucrurile au intrat într-o zonă personală și că va fi dificil. Am plecat toți împreună, nu s-a putut, toată lumea e vinovată. Au fost mai multe momente de mediere. Dând timpul înapoi, poți să îți reproșezi lucruri — momente, acțiuni… Dar suntem aici să ne uităm la viitor.”

DECLARAȚIILE LA „Black Sea and Balkans Security Forum”

„Avem multiple provocări și e nevoie de toate acestea statele care gândesc la fel să colaboreze. Acesta e obiectivul discuțiilor de mâine. Sunt optimist în fiecare din aceste formate că vom exprima solidaritate și să fim efectivi în obiectivele propuse: investiții în apărare, interopearbilitate, parteneriat transatlantic care să fie efectiv”, a declarat Nicușor Dan.

„Avem pe scena globală mulți actori, fiecare cu preocupările lui (energie, securitate etc.). Pentru ca noi toți împreună să reușim să lucrăm, să reușim să asigurăm pacea sau cât mai mult din ea, e nevoie de interfețe care să înțeleagă fiecare dintre actori și să propună soluții.

Regiumea Mării Negre și Balcanilor de Vest reprezintă un interes strategic pentru România, dar și pentru NATO. Evident preocuparea moastră pentru Ucraina sau Orientul Mijlociu, cu toate consecințele.

România, pe plan național, se consolidează. Crește securitatea la Marea Neagră, pe flancul estic, în Balcanii de Vest, participăm la misiuni NATO și europene. La nivelul UE, România contribuie la o apropiere atât a R. Moldova și a Ucrainei, cât și a țărilor din Balcani, la Uniune. Contribuim la postura de descurajare la flancul estic”, a concluzionat Nicușor Dan.