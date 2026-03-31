O nouă tentativă de manipulare marca Sebastian Ghiță. Realitatea PLUS demontează știrile false privind verificările ANAF

O nouă încercare de manipulare din partea televiziunii fugarului Sebastian Ghiță. Jurnaliștii mogulului penal își mint telespectatorii că astăzi ar avea loc verificări ale ANAF la sediul Realitatea PLUS.

Adevărul este, însă, că niciun inspector antifraudă nu a venit la Televiziunea Poporului. Acuzațiile jurnaliștilor puși să dezinformeze sunt din cele mai grave - că ar fi vorba despre o fraudă uriașă la bugetul de stat. Am cerut și un punct de vedere din partea lui Victor Ciutacu folosit în atacurile la Televiziunea Poporului, însă, până la această oră, nu a răspuns.

Un reporter trimis de televiziunea fugarului Sebastian Ghiță să propage minciuni spune că, în spatele ușilor ar fi verificări făcute de ANAF. La fel susține și Victor Ciutacu, însă el citează și din așa-zise comunicate de presă care se contrazic.

Realitatea este însă că nu au fost făcute verificări ale inspectorilor ANAF la Televiziunea Poporului

Tot azi, jurnaliștii penalului Sebastian Ghiță, care ar fi fugit din țară în portbagaj în urmă cu 10 ani, ajutat de Coldea, au venit în mijlocul suveraniștilor care-l susțin pe Călin Georgescu. Dar nu cum o făceau alte dăți când pretindeau că-l susțin pe președintele interzis: au stat ascunși în mașină după atacurile la Călin Georgescu și au ieșit doar când au fost declarațiile în direct.

Realitatea Plus va continua sa difuzeze în mod corect cele mai importante știri, va continua să prezinte cele mai bune analize. Faptul că deranjăm Sistemul nu ne va opri în lupta noastră pentru libertatea de exprimare! Rămânem televiziunea poporului, alături de voi, telespectatorii noștri.