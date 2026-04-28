Risc nuclear major: Ucraina solicită încetarea imediată a acțiunilor militare din apropierea instalațiilor nucleare

Sursă: realitatea.net

Ucraina a cerut încetarea imediată a tuturor operațiunilor militare din apropierea instalațiilor nucleare, avertizând că luptele din aceste zone cresc riscul unui dezastru nuclear, potrivit Ukrinform. Avertismentul vine de la vice-ministrul ucrainean al Afacerilor Externe, Oleksandr Mişcenko, declarațiile fiind făcute în cadrul unui eveniment organizat la sediul ONU, dedicat siguranţei nucleare şi celei de-a 40-a aniversări a dezastrului de la Cernobîl.

Cu acest prilej, oficialul de la Kiev a subliniat că războiul criminal al Rusiei împotriva Ucrainei prezintă provocări fără precedent pentru siguranţa nucleară, în special din cauza incidentelor din zona Cernobîl, precum şi a ameninţărilor la adresa centralei nucleare de la Zaporijia. El a amintit de atacul ţintit al unei drone ruse asupra centralei nucleare de la Cernobîl, care a avariat noul înveliş de protecţie.

„Toate acţiunile militare din apropierea instalaţiilor nucleare trebuie oprite imediat. Orice deteriorare a acestor instalaţii ar putea anula decenii de eforturi internaţionale în domeniul siguranţei nucleare”, a afirmat Mişcenko. Acesta a subliniat, totodată, că răspândirea riscurilor de radiaţii nu cunoaşte graniţe, iar consecinţele accidentelor reprezintă o responsabilitate comună a comunităţii internaţionale.

El a afirmat că Cernobîl a pus bazele dezvoltării unor mecanisme internaţionale esenţiale în domeniul siguranţei nucleare, inclusiv un sistem de avertizare timpurie în caz de accidente şi o cooperare consolidată cu AIEA.