România, sub alerte de furtuni și caniculă. Noile date de la ANM

Publicat 2 iul. 2026, 08:27 Actualizat 2 iul. 2026, 08:31 Sursă Realitatea PLUS

România se află sub alerte de furtuni și caniculă. Raul Ilea, meteorolog ANM, a declarat în direct la Realitatea PLUS, că au fost emise mai multe avertismente cu privire la ploi torențiale și fenomene extreme.

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