Tragedie în Cluj. Un bărbat a fost împușcat din greșeală de un polițist

Un bărbat a fost împușcat din greșeală de un polițist care voia să-l imobilizeze! Totul a avut loc în timpul unei bătăi dintr-un restaurant din Câmpia Turzii. De asemenea, unul dintre agresori era înarmat cu un cuțit.

Cinci bărbați, cu vârste cuprinse între 21 și 41 de ani, au fost implicați în incident. Oamenii legii au ajuns de urgență la fața locului și i-au imobilizat.

Totuși, nu totul a mers conform planului. În momentul imobilizării unuia dintre scandalagii, pistolul unui polițist s-a descărcat din greșeală, iar bărbatul de 40 ani a fost împușcat în spate.

Atât el, cât și alți doi au fost conduși la spital pentru îngrijiri medicale. Toate persoanele implicate au fost identificate și conduse la sediul poliției. Cercetările oamenilor legii continuă.