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O fetiță de 6 ani a murit într-un accident cumplit. Șoferul s-a temut de furia localnicilor și a fugit la Poliție

Poliție

Poliție

Scris deIonuț Nichita
Publicat3 iul. 2026, 16:08
Actualizat3 iul. 2026, 16:10

O tragedie a avut loc vineri în localitatea Vișeu de Jos, județul Maramureș, unde o fetiță în vârstă de doar șase ani și-a pierdut viața după ce a fost lovită de o autoutilitară în timp ce se deplasa cu bicicleta.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș, accidentul a fost semnalat printr-un apel la 112, iar la fața locului au intervenit de urgență polițiștii și echipajele medicale.

Copila nu a mai putut fi salvată

Primele cercetări arată că un bărbat de 52 de ani, aflat la volanul unei autoutilitare, ar fi surprins și accidentat fetița care circula cu bicicleta pe același sens de mers.

Medicii ajunși la locul tragediei au încercat să intervină, însă nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața, fiind nevoiți să constate decesul copilului.

Șoferul s-a prezentat la Poliție

După producerea accidentului, bărbatul nu a rămas la locul impactului. Potrivit autorităților, acesta s-a deplasat direct la sediul Poliției Orașului Vișeu de Sus, unde a anunțat producerea accidentului.

Surse din anchetă arată că șoferul s-ar fi temut de reacția localnicilor, care s-au adunat în zonă imediat după tragedie.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul și au deschis un dosar penal în acest caz.

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