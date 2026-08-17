Armata Română își adaptează sistemele pentru a face față dronelor. Peste 100, observate în apropierea graniței

Armata Română încearcă să folosească mai eficient echipamentele pe care le are deja pentru a detecta și doborî dronele care se apropie de spațiul aerian al țării. În ultimele zile au fost observate peste 100 de drone în apropierea României, pe fondul intensificării atacurilor rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre.
Militarii încearcă să obțină performanțe suplimentare de la echipamentele existente, inclusiv de la sisteme produse de companii diferite, prin conectarea acestora.
„În permanență regrupăm, reconectăm capabilitățile existente”, a declarat luni ministrul Apărării Radu Miruță la un post TV. El a explicat că analiza sistemelor aflate deja în dotarea Armatei a arătat că unele echipamente pot furniza informații care ar putea fi utile altor sisteme, deși acestea nu au fost proiectate inițial să comunice direct între ele.
„Ne-am dat seama că sunt unele dispozitive din care putem să extragem unele date pe care să le folosim, să fie transmise altor dispozitive din partea altor producători, pentru a acoperi mai multe scenarii”, a mai spus Miruță.
Modificări software pentru schimbul de date
Ministrul a precizat că militarii lucrează inclusiv la modificarea componentei software a unor echipamente, astfel încât datele generate de un dispozitiv să poată fi transmise și utilizate de alte sisteme: „Am început să umblăm, dacă vreți, în soft-ul acestor dispozitive și să luăm fix parametrul pe care un dispozitiv îl poate genera, dar nu știe să-l trimită altor dispozitive. Asta este ceea ce facem în aceste momente”.
Potrivit ministrului, adaptările urmăresc conectarea unor senzori, radare și sisteme de interceptare care nu au fost concepute inițial pentru a funcționa împreună.
Radu Miruță a susținut că aceste măsuri au contribuit la îmbunătățirea reacției în cazul dronelor care pătrund în spațiul aerian românesc.
„Pe urmă de asta ați văzut că unele drone au început să fie doborâte. Nu s-a întâmplat de la sine”, a afirmat el.
România așteaptă noi sisteme antidrone
Soluțiile sunt aplicate în perioada de tranziție până la livrarea noilor capabilități militare contractate de România. Potrivit lui Radu Miruță, primele echipamente suplimentare ar urma să ajungă în țară din vara anului 2027, iar procesul complet de înzestrare cu sistemele deja contractate ar putea dura până la doi ani și jumătate. Printre noile capabilități se numără radare pentru detectarea țintelor care zboară la joasă altitudine și sisteme terestre pentru interceptarea dronelor.
Ministrul a explicat că dronele pot zbura la altitudini de 70, 100 sau 150 de metri, iar relieful poate limita uneori capacitatea radarelor clasice de a le detecta. Obiectivul este ca astfel de ținte să poată fi interceptate de la sol, fără ca pentru fiecare incident să fie necesară intervenția avioanelor de vânătoare și utilizarea unor rachete.
Declarațiile vin în contextul intensificării atacurilor asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre. Radu Miruță a afirmat că radarele Ministerului Apărării au observat, în ultimele zile, peste 100 de drone în apropierea spațiului aerian românesc, pe teritoriul Ucrainei.