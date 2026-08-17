Economie· 1 min citire

Producţia de energie a României a scăzut cu 2,6%, în primele 6 luni ale anului

Producția de energie

Producția de energie

Scris deStoica Marian
Publicat17 aug. 2026, 11:21
Sursărealitatea.net

Institutul Naţional de Statistică a anunţat luni că producţia de energie a României a scăzut cu 2,6%, în primele şase luni ale acestui an.

Institutul Naţional de Statistică a anunţat luni că producţia de energie a României a scăzut cu 2,6%, în primele şase luni ale acestui an, comparativ cu intervalul similar din 2025, în timp ce consumul final de energie electrică s-a diminuat cu 3%.

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