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Tragedie într-un cimitir din Cluj! Un copil de 12 ani a murit după ce o cruce s-a prăbușit peste el
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Sfârșit cumplit pentru un copil de 12 ani din județul Cluj, care și-a pierdut viața după ce o cruce funerară s-a desprins și a căzut peste el într-un cimitir din localitatea Vultureni.
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