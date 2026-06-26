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Tragedie într-un cimitir din Cluj! Un copil de 12 ani a murit după ce o cruce s-a prăbușit peste el

Ambulanță

Ambulanță

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 26 iun. 2026, 08:10

Sfârșit cumplit pentru un copil de 12 ani din județul Cluj, care și-a pierdut viața după ce o cruce funerară s-a desprins și a căzut peste el într-un cimitir din localitatea Vultureni.

Băiatul își însoțea tatăl, care curăța un mormânt. La un moment dat, copilul s-a îndepărtat și a mers la un mormânt aflat în apropiere. Potrivit primelor cercetări, acesta ar fi atins o cruce funerară, care s-a desprins și l-a lovit.

Din primele verificări a reieşit că minorul se afla în cimitir împreună cu tatăl său pentru a curăţa un mormânt. La un moment dat, acesta s-ar fi deplasat la un mormânt aflat în apropiere şi ar fi atins o cruce, care s-ar fi desprins şi ar fi căzut peste el”, au transmis polițiștii.

La fața locului au intervenit de urgență echipaje ale ISU Cluj și polițiști, după ce autoritățile au fost alertate că un copil fusese găsit în stare de inconștiență.

Medicii au început imediat manevrele de resuscitare și au luptat zeci de minute pentru a-i salva viața. Din păcate, în jurul orei 20:20, băiatul a fost declarat decedat.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs tragedia și în ce condiții crucea funerară s-a desprins.

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