Tragedie într-un cimitir din Cluj! Un copil de 12 ani a murit după ce o cruce s-a prăbușit peste el

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 26 iun. 2026, 08:10

Sfârșit cumplit pentru un copil de 12 ani din județul Cluj, care și-a pierdut viața după ce o cruce funerară s-a desprins și a căzut peste el într-un cimitir din localitatea Vultureni.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre decesminor