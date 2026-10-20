Violențe în Franța: Guvernul trimite militari alături de polițiști, după ce a recunoscut erori în gestionarea revoltelor
Proteste
Guvernul francez pregătește o operațiune de securitate de amploare pentru sâmbătă, 24 octombrie 2026, după ce violențele și jafurile din mai multe orașe au scos la iveală deficiențe în intervenția forțelor de ordine.
Premierul Sébastien Lecornu a promis o mobilizare masivă, iar ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a anunțat că militari vor sprijini poliția și jandarmeria. Autoritățile încearcă să prevină repetarea incidentelor din 17 octombrie, când protestele au degenerat în confruntări și distrugeri.
Armata va sprijini forțele de ordine la următoarele proteste
Premierul Sébastien Lecornu a declarat că desfășurarea forțelor de ordine de sâmbătă va fi una de amploare. Prioritatea guvernului este restabilirea ordinii publice și protejarea zonelor vulnerabile, după incidentele înregistrate la Paris, Marsilia, Lyon și în alte orașe.
Ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a precizat că vor fi mobilizați militari din cadrul operațiunii Sentinelle, astfel încât polițiștii și jandarmii să se poată concentra asupra intervențiilor din stradă. Militarii vor sprijini în special misiunile de securizare statică.
Autoritățile au anunțat și o schimbare a tacticilor de intervenție, cu accent mai mare pe mobilitate și pe reacția rapidă în zonele în care apar violențe.
Guvernul recunoaște deficiențe în gestionarea revoltelor
Executivul francez s-a confruntat cu critici după evenimentele din weekendul trecut. Lecornu a recunoscut că autoritățile nu au anticipat suficient amploarea tulburărilor și a indicat probleme în activitatea serviciilor de informații.
Printre deficiențele menționate s-au numărat distribuirea necorespunzătoare a forțelor de ordine, dispozitivele de intervenție prea puțin mobile și decizia de a nu anula concediile planificate ale unor polițiști.
La rândul său, Nuñez și-a exprimat regretul pentru ceea ce s-a întâmplat și și-a asumat o parte din responsabilitate. Președintele Emmanuel Macron îi respinsese anterior demisia și îi ceruse să ia măsuri pentru corectarea problemelor de organizare și planificare.
Parlamentul francez pregătește o comisie de anchetă care să stabilească împrejurările în care violențele au scăpat de sub control.
Jafuri și incendii în mai multe orașe
Incidentele din 17 octombrie au afectat mai multe centre urbane, unde magazine și clădiri publice au fost vandalizate sau incendiate. Violențele au provocat pagube importante și au ridicat semne de întrebare cu privire la capacitatea autorităților de a proteja spațiile publice în timpul manifestațiilor de amploare.
În orașul Limoges, un incendiu a distrus o primărie istorică. Poliția a anunțat ulterior arestarea unui bărbat suspectat că ar fi provocat focul. Potrivit autorităților, acesta se afla pe o listă de supraveghere a serviciilor de securitate și ar avea legături cu o grupare de extremă stângă.
Anchetatorii continuă să identifice persoanele implicate în violențe. În acest scop, autoritățile au mobilizat aproximativ 200 de anchetatori.
Restricții de circulație în zonele afectate
Pentru a preveni noi incidente, autoritățile au introdus interdicții de circulație în anumite zone din Paris și din alte orașe. La Marsilia, măsurile vizează inclusiv minorii din perimetrele comerciale afectate de jafurile din weekend.
În centrul Parisului, poliția a securizat zone publice importante, iar patrulele au fost intensificate. În Lille, restricțiile aplicate minorilor au fost însoțite de verificări ale identității în centrul orașului.
Autoritățile consideră că aceste măsuri au contribuit la menținerea unui calm relativ în noaptea de după instituirea restricțiilor, dar se pregătesc pentru noi confruntări odată cu reluarea manifestațiilor.
Protestele ar putea continua pe fondul nemulțumirilor sociale
Premierul Lecornu a pus violențele pe seama unor grupări radicale de extremă stângă. Reprezentanții acestora au acuzat însă guvernul că minimalizează nemulțumirile populației legate de creșterea costului vieții și de problemele serviciilor publice.
Sindicatul studențesc UNEF a făcut apel la noi proteste pentru sâmbătă, criticând subfinanțarea sistemului de educație. În paralel, grupuri asociate mișcării „Vestele Galbene” au anunțat acțiuni legate de creșterea prețurilor la combustibili.
Mișcarea „Vestele Galbene” a apărut în 2018, în urma nemulțumirilor provocate de planurile de majorare a taxelor pe carburanți, și a dus atunci la luni de manifestații și blocaje rutiere.
Noile proteste au loc într-un context economic dificil pentru Franța, care se confruntă cu presiuni bugetare și cu tensiuni politice înaintea alegerilor prezidențiale din 2027.
Guvernul încearcă acum să restabilească ordinea și să limiteze pagubele, în timp ce ancheta privind erorile din gestionarea manifestațiilor urmează să clarifice responsabilitățile instituțiilor implicate.
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