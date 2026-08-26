Advertising
Social· 1 min citire
Medic din Arad, condamnat la trei ani cu suspendare după moartea unui nou-născut
FOTO: Arhivă
A asistat ilegal o naștere la domiciliu; perfuzia a fost atârnată de candelabru
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 15:47Termoenergetica, datorii de 1,47 miliarde de lei la ELCEN. Ciucu propune schimbarea sistemului de termoficare
- 15:19Volodimir Zelenski îl decorează pe Elon Musk. Ce rol are Starlink în decizia președintelui ucrainean
- 14:52Un arădean a primit amendă după ce a înjurat polițiștii locali pe TikTok. Cât trebuie să plătească
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Cluj și pe Google News