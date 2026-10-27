Economie· 1 min citire

Consiliul Județean Cluj pregătește reparațiile capitale ale podului de la Mănăstirea

FOTO: unsplash.com

FOTO: unsplash.com

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Scris deIonut Dumitrescu
Publicat27 oct. 2026, 09:24
SursăȘtiri de Cluj

Consiliul Județean Cluj a inițiat proiectul de reabilitare a podului peste Someșul Mic din localitatea Mănăstirea, comuna Mica. Investiția este estimată la 7.671.171,72 lei, fără TVA.

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a inițiat un proiect de hotărâre pentru aprobarea investiției „Pod peste râul Someșul Mic, pe DJ161D, km 9+007, în localitatea Mănăstirea”, împreună cu indicatorii tehnico-economici aferenți.

Administrația județeană a stabilit că starea tehnică actuală a structurii impune lucrări de reparare și consolidare pentru a asigura condiții de siguranță și confort în circulație.

Podul are o lungime totală de 93,06 metri și este format din trei deschideri de 27,81 metri, 27,20 metri și 27,85 metri. Lățimea totală a construcției este de 11,65 metri, dintre care 8,05 metri sunt destinați părții carosabile. Trotuarele au o lățime de câte un metru pe fiecare parte, iar rampele de acces însumează 166 de metri.

Valoarea totală a proiectului, conform devizului general, este de 7.671.171,72 lei, fără TVA. Finanțarea urmează să provină din fonduri atrase și din fonduri proprii incluse în bugetul Consiliului Județean Cluj.

Podul din localitatea Mănăstirea, comuna Mica, are o importanță vitală pentru infrastructura rutieră locală și pentru mobilitatea în zonă. Acesta este situat pe drumul județean DJ 161D, care are un rol esențial în preluarea traficului local, agricol și de marfă din comunele învecinate municipiului Dej, contribuind totodată la reducerea presiunii asupra arterelor naționale din zonă.

a transmis Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj Alin Tișe

Reabilitarea are ca scop îmbunătățirea condițiilor de circulație și menținerea unei legături rutiere importante pentru locuitorii și transportatorii din zona respectivă a județului Cluj. Proiectul urmează să parcurgă în continuare procedura de aprobare a indicatorilor tehnico-economici.

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