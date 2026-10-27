Consiliul Județean Cluj pregătește reparațiile capitale ale podului de la Mănăstirea

Publicat 27 oct. 2026, 09:24 Sursă Știri de Cluj

Consiliul Județean Cluj a inițiat proiectul de reabilitare a podului peste Someșul Mic din localitatea Mănăstirea, comuna Mica. Investiția este estimată la 7.671.171,72 lei, fără TVA.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre reparatii pod cluj