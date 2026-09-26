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Economie· 1 min citire
Rata șomajului în România. Peste 260.000 de șomeri înregistrați în luna august
FOTO: Arhivă
Publicat26 sept. 2026, 21:40
Actualizat26 sept. 2026, 22:11
Persoanele cu vârsta de peste 55 de ani reprezintă cea mai afectată categorie de pe piața muncii, potrivit datelor oficiale.
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