Ana Maria Păcuraru: Noul premier al Marii Britanii vine cu măsuri pentru populație în doar 48 de ore. „Diferența de reflex politic este greu de ignorat”

Publicat 21 iul. 2026, 15:28 Actualizat 21 iul. 2026, 15:40

Marea Britanie are un nou prim-ministru, iar primele decizii luate de Andy Burnham au fost analizate de jurnalista Realitatea PLUS, Ana Maria Păcuraru, care evidențiază contrastul dintre reacția rapidă a noului executiv britanic și situația politică din România.

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