Sorin Grindeanu cere înființarea unui comitet de criză. Scrisoarea șefului PSD pentru liderii politici

Publicat 21 iul. 2026, 13:44 Actualizat 21 iul. 2026, 13:45 Sursă Realitatea.Net

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis marți o scrisoare liderilor politici, în care solicită înființarea unui comitet de criză la nivelul Parlamentului pentru gestionarea problemelor urgente cu care se confruntă România. Liderul social-democrat avertizează că blocajul guvernamental afectează grav capacitatea statului de a lua decizii, invocând situația din sistemul sanitar, creșterea prețurilor la carburanți, dificultățile din piața imobiliară și atacurile cibernetice asupra unor instituții publice.

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