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Cristoiu, scenariu halucinant: „Guvernul Bolojan rămâne la Palatul Victoria până în 2028”

Ion Cristoiu

Ion Cristoiu

Realitatea de Cluj
Scris deRealitatea de Cluj
Publicat21 iul. 2026, 14:49
SursăRealitatea PLUS

Scenariu halucinant lansat de Ion Cristoiu. Analistul Realitatea PLUS este de părere că Guvernul condus de premierul demis, Ilie Bolojan va rămâne la putere până în 2028 când vor avea loc următoarele alegeri, conform Realitatea PLUS.

„Sorin Grindeanu a convocat această conferință de presă pentru a ne spune că guvernul Bolojan va rămâne mult și bine la Palatul Victoria, eventual până la alegerile din 2028. Și din acest punct de vedere salut inițiativa lui Sorin Grindeanu de a începe, se poate spune, să pună capăt ipocriziei. În realitate, toate părțile știu că nu va putea fi format un guvern, deci guvernul demis va rămâne mult și bine la Cotroceni.

Din acest punct de vedere, comisia propusă de Sorin Grindeanu este o soluție la ceea ce Sorin Grindeanu socotește că va fi, și anume la guvernul demis care va rămâne până în 2028. După asta, tot domnul Sorin Grindeanu, tot din acest interviu, am aflat că au fost depuse în Parlament 4 proiecte de lege din cele 6 restante în legătură cu PNRR-ul.

Termenul este ambiguu. Depuse de cine? De guvern, bănuiesc. Dacă ar fi fost depuse de un parlamentar, ar fi zis «L-a depus parlamentarul...». Guvernul nu are voie să depună în Parlament legi, să inițieze legi, pentru că este guvern demis”, a declarat Ion Cristoiu.

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