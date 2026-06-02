ANALIZĂ: De ce nu și-a întrerupt Ilie Bolojan vizita în Republica Moldova: ce ar urmări

Sursă: realitatea.net

Conform jurnalistilor de la Puterea.ro, Ilie Bolojan ar pregăti terenul ca Maia Sandu să fie președintele României în locul lui Nicușor Dan. Surprinzător este că premierul nu și-a întrerupt vizita în Republica Moldova, nici în momentul celui mai grav incident de securitate de la noi din țară.

Acțiunea premierului a lăsat loc de interpretare și, totodată, a ridicat un mare semn de întrebare. Realitatea PLUS a solicitat un punct de vedere Guvernului în legătură cu acest subiect, dar nu am primit încă răspuns.

Premierul Ilie Bolojan n-a participat la ședința CSAT, după ce o dronă a aterizat pe un bloc din Galați, deoarece era într-o vizită la Chișinău. Acolo, acesta s-a întâlnit cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. Premierul nu a considerat că incidentul cu drona este unul important, motiv pentru care acesta nu și-a anulat vizita peste Prut pentru a participa la ședința CSAT. Practic, Ilie Bolojan, spun analiștii, a demonstrat că relația cu Republica Moldova este prioritară pentru el.



În urmă cu două săptămâni, liderul USR, Dominic Fritz, a transmis că USR și PNL sunt partide care nu fug de responsabilitate.



"Bineînțeles că suntem responsabil și, în funcție de ce întâmplă și de rezultatele acestor consultări, USR și PNL sunt partide care nu fug de responsabilitate", a afirmat Dominic Fritz în luna mai a acestui an.

Analiștii sunt de părere că vizita premierului nu ar fi una întâmplătoare, ci ar face parte dintr-un plan bine pus la punct, încă din 2020, prin care Maia Sandu să ajungă președintele României.

În luna ianuarie a anului 2023, Maia Sandu a ajuns la Oradea cu un zbor de linie, nu un charter oficial. Vizita de 24 de ore a fost una privată și neanunțată de Președinția Moldovei.



Reporter: Motivul vizitei?

Maia Sandu: Am fost într-o vacanță.



Reporter: Ce ați reușit să vedeți?

Maia Sandu: Partea centrală a orașului.



Reporter: La primărie ce ați făcut?

Maia Sandu: L-am văzut pe dl primar și am discutat.



Reporter: Și cu dl Bolojan ați vorbit?

Maia Sandu: Și cu dl Bolojan.



La scurt timp după ce a ajuns premier al României, în luna august 2025, Ilie Bolojan a facut prima vizită externă ca prim-ministru la Chișinău. Atunci Maia Sandu a declarat că „România și Moldova se sprijină reciproc și construiesc împreună un viitor european”.