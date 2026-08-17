Bolojan, reacție sfidătoare după întâlnirea cu șefa CCR: „Se încearcă să se facă din țânțar armăsar”

Publicat 17 aug. 2026, 10:33 Actualizat 17 aug. 2026, 11:52 Sursă Realitatea.Net

Reacție sfidătoare a premierului demis, Ilie Bolojan. Întrebat de întâlnirea pe care a avut-o cu sefa CCR, Simina Tănăsescu, acesta a declarat că "se încearcă să se facă din țânțar armăsar".

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