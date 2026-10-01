Un minor de 12 ani a amenințat cu un cuțit un tânăr de 18 ani, într-un centru comercial din Cluj

Un minor de 12 ani a amenințat cu un obiect tăietor-înțepător un tânăr de 18 ani, după ce acesta a refuzat să îi dea bani. Incidentul a avut loc miercuri după-amiază, într-un centru comercial din cartierul Gheorgheni din Cluj-Napoca.
Potrivit Poliției județene Cluj, tânărul se afla la o cafenea împreună cu alte două persoane când a fost abordat de minor. Băiatul i-ar fi cerut bani, iar după ce tânărul de 18 ani a refuzat, minorul l-ar fi amenințat cu un obiect tăietor-înțepător.
Tânărul a sunat la 112, iar polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului. Oamenii legii au pornit căutările pe baza semnalmentelor furnizate și au reușit să identifice rapid persoana indicată.
Este vorba despre un băiat de 12 ani, din Cluj-Napoca, care a fost dus la sediul Poliției pentru verificări.
Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs incidentul și pentru dispunerea măsurilor legale.
Minorul de 12 ani nu răspunde penal
Potrivit legislației din România, minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani nu răspund penal. În cazul acestui incident, autoritățile urmează să stabilească toate circumstanțele și măsurile care se impun.