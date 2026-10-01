Un minor de 12 ani a amenințat cu un cuțit un tânăr de 18 ani, într-un centru comercial din Cluj

Un minor de 12 ani a amenințat cu un obiect tăietor-înțepător un tânăr de 18 ani, după ce acesta a refuzat să îi dea bani. Incidentul a avut loc miercuri după-amiază, într-un centru comercial din cartierul Gheorgheni din Cluj-Napoca.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre tanar amenintat cu cutitul