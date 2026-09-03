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Politica· 1 min citire
Crin Antonescu susține alegerile anticipate dacă nu trece următorul guvern: „N-au omorât pe nimeni”
Publicat3 sept. 2026, 10:26
SursăRealitatea PLUS
Fostul lider PNL, Crin Antonescu, rupe tăcerea. În exclusivitate pentru Realitatea PLUS, acesta a lansat un avertisment fără precedent: dacă următoarea nominalizare a lui Nicușor Dan pentru funcția de premier nu va trece, se va ajunge la alegeri anticipate.
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