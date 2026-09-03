Trump, avertisment extrem despre Iran: „Ar fi atacat orașe din SUA dacă avea arma nucleară. Jumătate din lume ar fi fost distrusă”

Donald Trump susține că Iranul ar fi reprezentat un pericol uriaș dacă ar fi reușit să obțină arma nucleară. Președintele american afirmă că Israelul, Orientul Mijlociu și chiar orașe din Statele Unite ar fi fost amenințate.
Donald Trump lansează un nou avertisment dur la adresa Iranului și susține că Teheranul ar fi reprezentat o amenințare directă inclusiv pentru Statele Unite dacă ar fi reușit să obțină arma nucleară. Președintele american afirmă că efectele ar fi putut fi catastrofale pentru Israel, Orientul Mijlociu și chiar pentru orașe americane.
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Declarațiile vin într-un moment de tensiune maximă, după o nouă rundă de confruntări militare între Statele Unite și Iran. Washingtonul a atacat instalații militare iraniene din apropierea Strâmtorii Ormuz, iar Trump a transmis că SUA sunt pregătite să lovească din nou dacă va fi necesar.
De ce spune Trump că Iranul ar fi putut ataca orașe din Statele Unite?
Trump susține că obținerea unei arme nucleare de către Iran ar fi schimbat complet echilibrul de securitate din regiune și dincolo de aceasta. În opinia sa, pericolul nu s-ar fi limitat la Israel sau Orientul Mijlociu, ci ar fi ajuns până în Statele Unite.
„Dacă ar fi avut o armă nucleară, Israelul ar fi dispărut, Orientul Mijlociu ar fi dispărut și ar fi atacat orașe din Statele Unite. Categoric. Pentru că sunt nebuni”, a spus Trump la Fox News.
Președintele american a continuat în același ton și a descris un scenariu extrem în cazul în care Teheranul ar fi reușit să își dezvolte arsenalul nuclear.
„Vreți să vedeți ce înseamnă o problemă? Lăsați-i să aibă o armă nucleară. Jumătate din lume va fi distrusă. Sunt bolnavi”, a adăugat președintele american.
Cât de aproape susține Trump că era Iranul de obținerea armei nucleare?
Donald Trump afirmă că Iranul s-ar fi aflat la doar „două săptămâni” de obținerea unei arme nucleare dacă administrația sa nu ar fi intervenit militar cu un an în urmă. El face referire la bombardierele americane B-2, folosite pentru lovirea instalațiilor nucleare iraniene.
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Afirmația privind intervalul de „două săptămâni” îi aparține lui Trump și este prezentată în intervenția sa ca argument pentru acțiunile militare americane împotriva infrastructurii nucleare a Iranului.
Ce spune Trump despre posibilitatea unei revolte în Iran?
Președintele american sugerează că presiunile economice și militare asupra Teheranului ar putea slăbi atât de mult regimul, încât să creeze condițiile pentru noi proteste sau chiar pentru o revoltă internă. Trump susține că regimul iranian „devine tot mai slab pe zi ce trece”.
Întrebat dacă Statele Unite ar putea folosi CIA pentru a-i sprijini sau înarma pe iranienii care s-ar ridica împotriva regimului, Trump a refuzat să ofere un răspuns clar.
„Nu aș vrea să vă spun asta. Mi-ar plăcea să vă spun, dar nu ar fi potrivit”, a afirmat el.
Ce atacuri au avut loc între SUA și Iran?
Miercuri, Statele Unite și Iranul au trecut prin cea mai intensă rundă de confruntări militare din ultimele săptămâni. Washingtonul a atacat instalații militare iraniene din apropierea Strâmtorii Ormuz, inclusiv sisteme radar și instalații de rachete.
În acest context, Donald Trump a avertizat că Statele Unite sunt pregătite să continue atacurile dacă situația o va cere. Escaladarea militară vine în paralel cu o presiune economică tot mai mare asupra Teheranului.
De ce spune Washingtonul că Iranul este tot mai slăbit?
Ambasadorul american la NATO, Matthew Whitaker, a declarat că sancțiunile și blocada navală impuse de Washington ar fi „falimentat Iranul”. El a susținut că Teheranul nu mai poate continua pe aceeași direcție și că ar trebui să renunțe la programul nuclear militar, la atacuri și să ajungă la un acord cu Statele Unite.
Secretarul de stat Marco Rubio a transmis un mesaj similar și a afirmat că presiunea economică urmărește să limiteze resursele financiare pe care Iranul le-ar putea folosi atât pentru programul nuclear, cât și pentru sprijinirea grupărilor armate.
„Vor bani pentru două lucruri: pentru a sponsoriza terorismul și, în cele din urmă, pentru a avea o armă nucleară”, a declarat Rubio.
Oficialul american a acuzat Teheranul că direcționează resurse către Hezbollah, Hamas și milițiile din Irak, în loc ca banii să fie folosiți pentru populația iraniană. Aceste afirmații reprezintă poziția oficialilor administrației americane în actualul conflict cu Iranul.