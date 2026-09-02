Georgiana Teodorescu (europarlamentar AUR/ECR): „România nu poate fi pedepsită la Bruxelles pentru reglările de conturi ale PNL, USR și UDMR”

Publicat 2 sept. 2026, 22:12 Sursă Realitatea.Net

Europarlamentarul AUR/ECR Georgiana Teodorescu condamnă încercările grupurilor PPE, Renew și Verzilor din Parlamentul European care se află pe punctul de a depune o rezoluție împotriva statului român. Potrivit eurodeputatului, inclusiv reprezentați ai partidelor PNL, USR și UDMR s-ar fi alăturat inițiativei, fapt care constituie un act extrem de grav care pune în pericol interesele țării.

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