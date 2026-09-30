Curtea de Conturi a găsit nereguli la achizițiile Serviciului de Ambulanță Cluj

Un contract pentru reparația și întreținerea ambulanțelor a fost încheiat în timp ce un acord-cadru anterior era încă în vigoare.
Serviciul de Ambulanță Județean Cluj a încheiat, în septembrie 2025, un contract de mentenanță și reparații auto cu Wigstein SRL, deși instituția avea încă în vigoare un acord-cadru cu Creative Autocenter SRL, valabil până la începutul lunii ianuarie 2026.
Contractul nou avea inițial o valoare estimată de 100.000 de lei, fără TVA, fiind ulterior prelungit și suplimentat.
Prejudiciul a fost recuperat
Auditorii au constatat că tarifele pentru manoperă practicate în noul contract, de 110 și 130 de lei pe oră, erau mai mari decât tariful de 95 de lei din acordul precedent.
Curtea de Conturi a calculat un prejudiciu de 17.860,81 lei, la care s-au adăugat penalități de 187,05 lei. Suma totală, de 18.047,86 lei, a fost recuperată prin compensare în februarie 2026.
Raportul mai consemnează deficiențe în planificarea achizițiilor și în aplicarea controalelor interne.
Noul acord-cadru atribuit Wigstein are o valoare maximă de peste 5,2 milioane de lei, fără TVA, pentru 48 de luni.