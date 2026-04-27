Patru fermieri din Cluj, trimiși în judecată pentru fraudă cu fonduri europene

Patru fermieri din județul Cluj au fost trimiși în judecată de Parchetul European, fiind acuzați că ar fi încercat să obțină ilegal fonduri europene destinate tinerilor fermieri.

Dosarul a fost înaintat Tribunalului Cluj, iar prejudiciul estimat de anchetatori se ridică la 115.000 de euro. Din această sumă, aproximativ 45.000 de euro ar fi fost deja încasați.

Potrivit procurorilor europeni, inculpații ar fi depus documente false la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, instituția care gestionează fondurile europene pentru agricultură. Finanțările vizate erau acordate prin programul destinat tinerilor fermieri, iar beneficiarii trebuiau să demonstreze că au pregătire profesională în domeniul agricol, în special în creșterea animalelor.

Ancheta a arătat însă că diplomele depuse pentru îndeplinirea condițiilor de eligibilitate ar fi fost falsificate. Procurorii susțin că cei patru fermieri ar fi fost ajutați de două persoane care ofereau consultanță pentru accesarea fondurilor europene și care ar fi emis certificate false de calificare profesională.

Cei doi consultanți au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției, depuse la instanță în martie 2026. Pentru recuperarea prejudiciului, anchetatorii au instituit măsuri asigurătorii, fiind confiscate o casă și mai multe terenuri evaluate la aproximativ 170.000 de euro.