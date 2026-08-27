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Decizie la Moscova: Rusia expulzează un angajat al Ambasadei României

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Cluj
Scris de Realitatea de Cluj Publicat: 27 aug. 2026, 12:16

Ministerul rus de Externe declară „persona non grata” un diplomat român, acțiunea fiind o măsură de retorsiune

Tensiunile diplomatice dintre Rusia și România continuă să se adâncească, după cel mai recent anunț făcut de autoritățile de la Moscova. Joi, Ministerul Afacerilor Externe din Rusia a comunicat decizia de a expulza un angajat al Ambasadei României, declarându-l pe acesta „persona non grata”.

O măsură de retorsiune previzibilă

Potrivit oficialilor ruși, această hotărâre reprezintă un răspuns strict proporțional și simetric la o acțiune similară întreprinsă anterior de autoritățile de la București. Mai exact, decizia vine ca urmare a expulzării recente a unui diplomat rus de pe teritoriul României, acțiune pe care Moscova a catalogat-o drept nefondată.

Pentru a-i aduce la cunoștință hotărârea, reprezentantul diplomatic al României la Moscova a fost convocat la sediul Ministerului rus de Externe, unde a fost informat oficial despre obligativitatea părăsirii teritoriului Federației Ruse în termenul legal.

Această decizie reflectă starea rece a relațiilor bilaterale dintre cele două state, afectate profund de contextul geopolitic actual și de războiul din Ucraina. România, alături de ceilalți aliați din NATO și Uniunea Europeană, a redus treptat personalul diplomatic rus din țară, în timp ce Moscova a aplicat invariabil principiul reciprocității în cazul expulzărilor diplomatice.

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