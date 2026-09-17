Miron Mitrea, despre Siegfried Mureșan: „Șansele lui să treacă sunt mici”

Publicat 17 sept. 2026, 19:26 Sursă Realitatea.Net

Consultantul politic Miron Mitrea a comentat, la REALITATEA PLUS, desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier și negocierile care urmează pentru formarea unei majorități parlamentare. Mitrea consideră că premierul desemnat pornește cu șanse reduse de a obține voturile necesare în Parlament, dar nu exclude complet posibilitatea ca Guvernul să fie învestit.

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