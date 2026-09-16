Victor Ponta, propus din nou pentru funcția de premier. Pe ce voturi se bazează și ce spune despre formarea Guvernului

Victor Ponta este propus din nou pentru funcția de prim-ministru, înaintea consultărilor pe care președintele Nicușor Dan le va avea joi, 17 septembrie, cu partidele și formațiunile parlamentare.
Propunerea vine din partea grupului parlamentar Uniți pentru România (UPR), care are 17 deputați. Formațiunea nu anunță însă că va condiționa susținerea unui viitor Guvern de desemnarea lui Ponta și spune că este dispusă să sprijine o altă formulă dacă aceasta poate obține o majoritate parlamentară stabilă.
Ponta, propus din nou
UPR îl propusese pe Victor Ponta pentru funcția de premier și la consultările din luna iunie. Grupul parlamentar își menține acum opțiunea și îl va prezenta din nou în discuțiile de la Palatul Cotroceni.
Reprezentanții formațiunii își argumentează alegerea prin experiența lui Ponta la conducerea Guvernului și prin capacitatea de a negocia cu formațiuni politice diferite. În același timp, UPR precizează că nominalizarea reprezintă o propunere pentru găsirea unei soluții și nu o condiție pentru formarea viitorului Executiv.
UPR are 17 parlamentari
Grupul Uniți pentru România are 17 parlamentari în Camera Deputaților. Aceste voturi nu sunt suficiente pentru învestirea unui Guvern, pentru care este necesară o majoritate absolută a parlamentarilor.
De altfel, UPR spune că prioritatea sa este formarea unui Executiv cu puteri depline, susținut de o majoritate parlamentară clară. Grupul afirmă că este dispus să participe la discuții și în cazul în care președintele va desemna o altă persoană pentru funcția de premier.
Ce condiții pune UPR
Formațiunea spune că viitorul Guvern ar trebui să se bazeze pe trei elemente: un premier capabil să formeze o majoritate, o echipă de miniștri profesioniști și un program de relansare economică.
UPR susține că prima opțiune este un premier politic, sprijinit de o majoritate parlamentară care să își asume public atât programul de guvernare, cât și deciziile Executivului. Formațiunea nu exclude însă nici varianta unui premier independent, dacă acesta poate conduce la formarea unui Guvern stabil.
Consultări cu toate partidele
Nicușor Dan a convocat pentru joi, 17 septembrie, consultări cu partidele și formațiunile parlamentare în vederea desemnării unui candidat pentru postul de prim-ministru.
Discuțiile încep la ora 09:00, cu PSD, și continuă cu AUR, PNL, USR, UDMR, reprezentanții minorităților naționale și celelalte grupuri parlamentare. UPR este programat la ora 13:00, iar parlamentarii neafiliați vor intra la consultări la ora 14:00.
Mai există două propuneri oficiale
Înaintea consultărilor, pe masa președintelui se află deja și alte propuneri. PSD îl susține pe Sorin Grindeanu, în timp ce PNL, USR și UDMR au anunțat că îl propun pe europarlamentarul Siegfried Mureșan.
În plus, UDMR a avansat o variantă diferită, a unui Executiv format din specialiști cu experiență în administrația publică. AUR susține organizarea de alegeri anticipate, iar PSD a transmis că preferă un Guvern politic.
Consultările de la Cotroceni urmează să clarifice dacă poate fi construită o majoritate parlamentară în jurul uneia dintre aceste formule.
Președintele Nicușor Dan a anunțat că intenționează să facă desemnarea premierului în această săptămână, înaintea plecării sale la Adunarea Generală a ONU de la New York.