Xi Jinping și Donald Trump se întâlnesc pe 24 septembrie. Realitatea PLUS, imagini exclusive de la Casa Albă

Publicat 17 sept. 2026, 09:08 Sursă Realitatea PLUS

Pregătirile sunt în toi pentru vizita președintelui chinez Xi Jinping în Statele Unite. Realitatea PLUS a obținut în exclusivitate detalii din culisele evenimentului. Ana Maria Păcuraru, realizatorul emisiunii „Miza zilei” povestește despre ce este vorba.

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