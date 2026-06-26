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Nicușor Dan a convocat CSAT pentru luni. Deciziile importante aflate pe ordinea de zi

Ședință CSAT convocată de Nicușor Dan

Ședință CSAT convocată de Nicușor Dan

Scris deStoica Marian
Publicat26 iun. 2026, 13:03
Sursărealitatea.net

Președintele României, Nicușor Dan, a convocat pentru luni, la ora 15:00, ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

"Președintele României, Nicușor Dan, a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care va avea loc luni, 29 iunie 2026, ora 15:00, la Palatul Cotroceni", a anunțat vineri Administrația Prezidențială.

Potrivit sursei citate, pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse subiecte referitoare la:

  • obiectivele României la Summitul NATO de la Ankara din 2026;

  • forțele și mijloacele Armatei României ce pot fi puse la dispoziție pentru participarea la misiuni și operații în afara teritoriului statului român în anul 2027;

  • implicații pentru continuitatea serviciilor de navigație aeriană și pentru securitatea spațiului aerian în contextul suspendării Certificatului ROMATSA de furnizor de servicii de navigație aeriană prin Sentința nr. 360 din 27.02.2026

    "În cadrul ședinței Consiliului, vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale", mai arată sursa citată.


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