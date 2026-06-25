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Scandal în coaliție! Claudiu Manda îl atacă dur pe Bolojan: „Ați căutat un pretext ca să nu vă țineți de cuvânt”

Claudiu Manda

Claudiu Manda

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 25 iun. 2026, 14:03

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a lansat un atac dur la adresa liderului PNL, Ilie Bolojan, pe care îl acuză că și-a schimbat în repetate rânduri poziția în timpul negocierilor politice și că nu și-a respectat angajamentele asumate.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, social-democratul susține că Bolojan s-a prezentat drept un politician riguros și consecvent, însă faptele ar demonstra contrariul.

Manda afirmă că liderul liberalilor a susținut inițial ideea unui guvern tehnocrat fără PSD, pentru ca ulterior să renunțe la această variantă și să impună noi condiții.

Potrivit acestuia, de fiecare dată când solicitările formulate de PNL au fost acceptate de partenerii de negocieri, au apărut alte cerințe care au blocat avansarea discuțiilor.

Liderul PSD îi reproșează lui Ilie Bolojan și faptul că, după ce s-a declarat dispus să susțină un guvern minoritar PSD, și-a schimbat din nou poziția. Manda susține că PSD a rămas consecvent și a transmis încă de la început că este pregătit să participe la guvernare pentru a asigura stabilitatea politică.

Social-democratul afirmă că România are nevoie urgentă de un executiv cu puteri depline și avertizează că fiecare zi de întârziere afectează proiectele finanțate prin PNRR, investițiile și credibilitatea țării în fața partenerilor externi.

În final, Claudiu Manda susține că există un tipar în modul de negociere al liderului PNL, pe care îl acuză că modifică permanent condițiile după ce acestea sunt acceptate.

Totodată, el reafirmă că PSD își menține poziția exprimată încă de la primele consultări și consideră că prioritatea momentului este formarea rapidă a unui guvern stabil.

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