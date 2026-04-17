Sorin Grindeanu anunță că PSD este gata să preia guvernarea: „Eu am făcut apel să dăm un vot rațional, nu unul emoțional”

PSD este gata să preia guvernarea! Este anunțul făcut de Sorin Grindeanu după discuțiile cu social-democrații din Maramureș. Într-o avalanșă de reproșuri la adresa modului în care a condus până acum Ilie Bolojan Executivul, liderul PSD spune că avem o guvernare proastă și că direcția țării este greșită. Luni, social-democrații iau decizia finală pentru schimbarea premierului, iar liderul social-democrat a vorbit despre o „răscruce” în care se află țara și despre necesitatea unei evaluări interne a actului de guvernare.

„România este la un punct de cotitură”

Grindeanu a explicat că demersul consultărilor interne are ca scop stabilirea unei direcții clare pentru partid, în contextul în care PSD se pregătește de o decizie politică majoră.

„Noi facem aceste consultări pentru că România se află, din punctul nostru de vedere, la un punct de cotitură.”

El a subliniat că decizia finală va fi luată luni, în cadrul unei ședințe programate la ora 17:00, și că aceasta va reflecta poziția generală a partidului în raport cu situația actuală.

„Noi trebuie să decidem, având responsabilitatea celui mai mare partid din Parlament care este calea pe care trebuie să mergem, și o să luăm această decizie luni, la acea consultare pe care o vom avea la ora 17.00, și deciziile pe care PSD le va lua vor fi în concordanță cu ceea ce vor oamenii.”

Evaluare internă și autoanaliză în Guvern

Liderul PSD a precizat că partidul va începe o analiză internă a modului în care a funcționat guvernarea, inclusiv printr-o autoevaluare a miniștrilor social-democrați.

„Da, 80% dintre români spun că în acest moment ne îndreptăm către o direcție greșită, da, luni vom începe această evaluare a guvernării în primul rând cu o autoevaluare, miniștrii noștri își vor face această autoevaluare, pentru că cei șase miniștri plus secretarul general sunt parte a guvernului și vor spune lucrurile care au putut să le facă, lucrurile pe care nu au putut să le facă, ce ar fi trebuit să se întâmple mai bine, și eu cred că e decent ca această evaluare a guvernării în primul rând să înceapă cu această autoevaluare.

Grindeanu a insistat că această etapă este necesară înaintea oricărei decizii politice privind continuarea colaborării în coaliție.

Nemulțumiri în teritoriu: economie, șomaj și inflație

Liderul PSD a susținut că în toate regiunile țării pe care le-a vizitat, mesajul oamenilor a fost același: nemulțumire față de direcția actuală a guvernării.

„În altă ordine de idei, lumea spune peste tot același lucru: fie că am fost la Bacău, pe regiunea Moldovei, că am fost la Brăila pe Sud-Est, București, Oltenia, la Brașov, spune același lucru, că în acest moment direcția este una greșită, că această guvernare nu mai oferă speranță.”

El a legat această percepție de indicatori economici pe care îi consideră îngrijorători.

„Acest lucru poate că este cel mai grav, dincolo de indicatorii economici din ce în ce mai proști, care arată o scădere a economiei, care arată șomaj în creștere, și nu mă refer la șomajul din sectorul public, sunt 55.000 de șomeri în plus în ultimele 10 luni în sectorul privat din România. Inflația este la 10%. Deci din start trăim cu 10% mai prost. Guvernul Bolojan a preluat inflația la 4% în mai anul trecut.”

„Stabilitate fără prosperitate nu își are rostul”

Grindeanu a comentat și dezbaterile din spațiul politic privind menținerea stabilității guvernamentale, afirmând că aceasta nu este suficientă în lipsa unor rezultate economice pentru populație.

„Văd că în ultimele zile se vorbește de o anumită armonie pe care PSD ar putea să o strice. Păi am să vă repet ceva ce am spus și în sală: să știți că stabilitate fără prosperitate nu își are rostul. Stabilitatea este bună într-o coaliție de guvernare atunci când oferă prosperitate. Când oamenii trăiesc mai bine. Atunci când lucrurile merg din ce în ce mai prost, dacă ești responsabil încerci să îndrepți acele lucruri.”

El a comparat situația politică din România cu alte exemple internaționale, pentru a-și susține argumentul.

„Avem stabilitate și în Coreea de Nord, și lucrurile nu merg bine. Avem alegeri duminică în Bulgaria, cred că e al optulea rând de alegeri în ultimii trei sau patru ani. Și Bulgaria din punct de vedere în acest moment în agențiile de rating este clasată mai bine ca noi.”

Apel la decizie rațională înainte de votul intern

În finalul declarațiilor, liderul PSD a făcut apel la rațiune în luarea deciziilor politice, în contextul tensiunilor și al presiunii publice din ultimele luni.