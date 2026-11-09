Tensiuni în PSD: Sorin Grindeanu îl critică pe Constantin Toma și lansează ironii la adresa lui Ludovic Orban
Sorin Grindeanu, liderul PSD
Sorin Grindeanu îl critică pe Constantin Toma și îl ironizează pe Ludovic Orban. Claudiu Manda avertizează miniștrii PSD și anunță posibile schimbări în Guvern.
Ședință tensionată în conducerea Partidului Social Democrat. Sorin Grindeanu a lansat critici la adresa primarului municipiului Buzău, Constantin Toma, și a ironizat noul proiect politic asociat lui Ludovic Orban. În același timp, Claudiu Manda a transmis un avertisment ferm miniștrilor PSD, cărora le-a cerut să respecte deciziile partidului și termenele stabilite. Mesajul acestuia lasă deschisă posibilitatea unor schimbări în echipa guvernamentală până la finalul anului.
Sorin Grindeanu, critici la adresa primarului Constantin Toma. Comparația cu Olguța Vasilescu
În cadrul ședinței Biroului Permanent Național al PSD, Sorin Grindeanu a evidențiat rezultatele administrației din Craiova, felicitând-o pe primarul Lia Olguța Vasilescu pentru proiectul de infrastructură în valoare de peste 500 de milioane de euro, inaugurat recent.
Liderul social-democrat a folosit însă ocazia pentru a-l critica pe Constantin Toma, primarul municipiului Buzău, pe care l-a acuzat că nu a reușit să atragă fonduri europene importante prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Potrivit lui Grindeanu, administrația din Buzău ar fi pierdut aproximativ 80 de milioane de euro destinate reabilitării termice a blocurilor.
Acesta a pus în contrast cele două administrații locale, susținând că prioritatea primarilor ar trebui să fie atragerea finanțărilor și implementarea proiectelor pentru comunități, nu aparițiile televizate și dezbaterile politice.
Grindeanu, ironii la adresa lui Ludovic Orban și a Polului de Modernizare
Sorin Grindeanu a comentat și apariția proiectului politic intitulat Polul de Modernizare, criticând inițiativa și activitatea celor care au ocupat anterior funcții guvernamentale.
Liderul PSD a susținut că adevărata modernizare a administrației trebuie să presupună reforme concrete, precum reorganizarea administrației publice și comasarea agențiilor, măsuri pe care social-democrații le promovează.
Referindu-se la Ludovic Orban, Grindeanu a folosit o formulare ironică, numindu-l „dinozaur” și punând sub semnul întrebării capacitatea noii construcții politice de a propune o modernizare reală.
Acesta a reproșat foștilor guvernanți că nu au realizat reformele promise în perioada în care s-au aflat la putere și a criticat măsurile adoptate atunci.
Claudiu Manda, avertisment pentru miniștrii PSD: „Răbdarea nu este nelimitată”
Un alt subiect important discutat în ședința conducerii PSD a vizat activitatea miniștrilor social-democrați din Guvern.
Claudiu Manda le-a transmis acestora că trebuie să respecte termenele și obiectivele stabilite în interiorul partidului. Potrivit mesajului său, unele dintre termenele asumate au expirat deja, în timp ce altele ajung la scadență chiar în cursul zilei.
Manda a subliniat că miniștrii nu pot acționa independent de deciziile formațiunii politice care i-a susținut pentru ocuparea funcțiilor guvernamentale.
Avertismentul a fost unul direct, oficialul PSD sugerând că lipsa rezultatelor sau nerespectarea deciziilor partidului ar putea avea consecințe asupra pozițiilor ocupate de unii membri ai Cabinetului.
Mai mult, Claudiu Manda a lăsat să se înțeleagă că ar putea urma schimbări înainte de sărbătorile de iarnă.
„Avem așteptări de la ei și răbdarea nu este nelimitată”, a transmis acesta, avertizând că unii miniștri ar putea să nu mai rămână în funcție până la Crăciun.
Schimbări posibile în Guvern? Mesajul transmis conducerii ministerelor PSD
Declarațiile făcute de Sorin Grindeanu și Claudiu Manda arată presiunea tot mai mare exercitată de conducerea PSD asupra reprezentanților partidului din administrația publică și din Guvern.
Pe de o parte, Grindeanu a criticat performanța unor administrații locale și a contestat inițiativele politice ale adversarilor. Pe de altă parte, Claudiu Manda a transmis că miniștrii social-democrați trebuie să răspundă pentru activitatea lor și să respecte prioritățile stabilite de partid.
Avertismentul privind posibilele schimbări înainte de Crăciun indică faptul că evaluarea miniștrilor PSD ar putea avea consecințe directe asupra componenței echipei guvernamentale.
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