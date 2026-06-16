Advertising
Politica· 1 min citire
UDMR își stabilește poziția față de viitorul Executiv. SURSE: Formațiunea ar putea susține Guvernul Veștea
Kelemen Hunor
Publicat16 iun. 2026, 12:01
Sursărealitatea.net
Liderii UDMR s-au reunit, marți dimineață, în ședința Consiliului Permanent, pentru a stabili dacă vor susține în continuare guvernul condus de Adrian Veștea. În paralel, PNL a anunțat că nu va sprijini Executivul și i-a cerut premierului să își depună mandatul până la ora 10.00.
Citește și
- 15:14Victor Ponta îi ia apărarea lui Nicușor Dan în scandalul Veștea: „Suntem o țară de nebuni”
- 15:10PNL anunță oficial că Adrian Veștea va fi dat afară din partid
- 15:08Adrian Veștea, după consultările cu partidele: ”Interesul nostru este de a avea o majoritate cât mai largă”
- 14:57Ana Maria Păcuraru: ”România este un stat de primă linie. Încetarea războiului este siguranța noastră”
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Cluj și pe Google News