UE schimbă regulile pentru aderare: Ucraina și Moldova ar putea primi beneficii economice înainte de statutul de membru

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 26 iun. 2026, 12:48

Comisia Europeană lucrează la un nou mecanism de integrare treptată pentru statele aflate în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Acestea ar urma să beneficieze de avantaje economice înainte de obținerea statutului de membru cu drepturi depline, în funcție de progresele făcute în implementarea reformelor.

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