Zelenski i s-a adresat direct lui Putin: „Propun o întâlnire. Ucraina propune încheierea acestui război”

Sursă: realitatea.net

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a transmis joi o scrisoare deschisă liderului rus Vladimir Putin, în care propune negocieri directe și un armistițiu complet pe durata discuțiilor.

Scrisoarea, catalogată de presa internațională drept „provocatoare”, a fost redactată pe un ton tăios și ferm.

„Ucraina propune încheierea acestui război printr-un dialog direct între noi și dumneavoastră. Propun o întâlnire", a scris Zelenski, avertizând totodată că țara sa „va trebui să lupte pentru propria supraviețuire dacă nu pune capăt războiului”.

Liderul de la Kiev s-a declarat pregătit să respecte un armistițiu complet pe toată durata negocierilor, condiționând astfel orice discuții de o pauză în ostilități.