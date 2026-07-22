Rubio avertizează Iranul: SUA vor lua „măsurile necesare” dacă Teheranul nu este serios în negocieri

Publicat 22 iul. 2026, 07:03 Sursă Realitatea.net

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat miercuri, la reuniunea miniștrilor de externe ai ASEAN de la Manila, că Iranul „nu este serios în privința negocierilor” de pace și a avertizat că Washingtonul va acționa pentru a-și proteja interesele și pe cele ale aliaților săi dacă Teheranul nu își schimbă poziția.

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