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Politica· 1 min citire
Zi decisivă în PNL: Consiliul Național votează convocarea Congresului extraordinar din 21 iunie
Zi decisivă în PNL
Publicat19 iun. 2026, 08:13
Sursărealitatea.net
Consiliul Național Extraordinar al PNL se reunește vineri, în format online, pentru a aproba convocarea Congresului extraordinar din 21 iunie și modificarea statutului partidului.
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