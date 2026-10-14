Zi decisivă pentru PSD! Grindeanu pune pe masă trei variante pentru noul Guvern

Publicat 14 oct. 2026, 07:44 Sursă realitatea.net

Liderii PSD se reunesc astăzi, 14 octombrie, de la ora 16:00, la Vila Lac, pentru a decide dacă partidul intră la guvernare sau rămâne în opoziție. Sorin Grindeanu le va prezenta colegilor trei variante pentru formarea noului Executiv, însă a anunțat deja că preferă un guvern politic, din care să facă parte PSD, PNL și UDMR. În același timp, social-democrații pun condiții pentru susținerea premierului desemnat Luca Niculescu, iar scenariul alegerilor anticipate nu este exclus.

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