Alexandru Rogobete, impresionat de Spitalul de Boli Infecțioase din Cluj
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății
Alexandru Rogobete a vizitat Spitalul de Boli Infecțioase Cluj, unde rezultatele analizelor medicale sunt disponibile în mai puțin de 24 de ore, datorită digitalizării și automatizării.
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a vizitat Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca, unde a remarcat rezultatele obținute prin investițiile în tehnologie, digitalizare și modernizarea activității medicale. Unul dintre cele mai importante exemple este laboratorul de microbiologie, unde timpul de eliberare a rezultatelor analizelor a fost redus de la aproximativ trei zile la mai puțin de 24 de ore.
În urma vizitei, ministrul Sănătății a evidențiat eficiența activității laboratorului și impactul pe care automatizarea proceselor și utilizarea echipamentelor moderne îl au asupra diagnosticării pacienților.
Alexandru Rogobete laudă performanța laboratorului de microbiologie din Cluj
Potrivit ministrului Sănătății, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca reprezintă un exemplu de eficiență în sistemul medical românesc.
Alexandru Rogobete a subliniat că implementarea tehnologiilor moderne și automatizarea proceselor au contribuit la scurtarea semnificativă a timpului necesar pentru obținerea rezultatelor analizelor medicale.
„De la 3 zile la mai puțin de 24 de ore pentru rezultatele analizelor medicale! Laboratorul de microbiologie este un exemplu de eficiență. Prin automatizarea proceselor și utilizarea echipamentelor moderne, timpul necesar obținerii rezultatelor a scăzut de la aproximativ 3 zile la mai puțin de 24 de ore”, a transmis ministrul.
Reducerea timpului de așteptare pentru rezultatele investigațiilor poate contribui la stabilirea mai rapidă a diagnosticului și la luarea în timp util a deciziilor medicale.
Digitalizare și echipamente moderne la Spitalul de Boli Infecțioase Cluj
În timpul vizitei, Alexandru Rogobete a remarcat și existența unor sisteme digitalizate pentru monitorizarea pacienților, precum și utilizarea unor echipamente medicale performante.
Ministrul a apreciat atât investițiile în infrastructura tehnologică, cât și activitatea personalului medical, subliniind că modernizarea sistemului sanitar nu înseamnă doar achiziția de aparatură, ci și implicarea oamenilor care lucrează în spitale.
Acesta a menționat că a identificat la unitatea medicală din Cluj-Napoca soluții tehnologice adaptate și implementate în premieră în România.
Totodată, Alexandru Rogobete a atras atenția asupra importanței relației dintre personalul medical și pacienți, considerând că respectul, comunicarea și empatia sunt elemente esențiale pentru recâștigarea încrederii în sistemul de sănătate.
Alexandru Rogobete: „Sistemul de sănătate arată astăzi mai bine decât acum 5 sau 10 ani”
Ministrul Sănătății consideră că sistemul medical din România a înregistrat progrese în ultimii ani, pe fondul investițiilor și al implicării profesioniștilor din domeniu.
Cu toate acestea, Alexandru Rogobete admite că există în continuare numeroase lucruri care trebuie îmbunătățite.
Acesta a transmis felicitări conducerii Spitalului Clinic de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca și întregii echipe medicale pentru profesionalismul și implicarea demonstrate în activitatea de zi cu zi.
Exemplul laboratorului de microbiologie, unde rezultatele analizelor sunt disponibile în mai puțin de 24 de ore, arată cum investițiile în tehnologie și digitalizare pot contribui la eficientizarea serviciilor medicale și la creșterea siguranței pacienților.
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