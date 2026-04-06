Ce riști dacă faci excese la masa de Paște

Mesele copioase din perioada Paștelui pot crea disconfort, stări de rău și chiar durere abdominală. Pentru a evita astfel de situații și pentru a nu strica bucuria sărbătorii, este bine ca totul să fie consumat cu moderație. Excesele alimentare pot afecta pe oricine și oricând, provocând diferite simptome neplăcute. Atunci când acestea nu trec cu medicația adresată simptomelor, se acutizează, iar starea persoanei afectate se înrăutățește, ar putea fi vorba despre o urgență digestivă.

Pentru evitarea eventualelor complicații, este indicată o evaluare medicală cât mai rapidă. Pacientul trebuie să se adreseze unui compartiment de primiri urgențe care dispune de o echipă pregătită și care poate asigura acces la investigații și la tratament inclusiv în perioada sărbătorilor.

Unele dureri de burtă pot fi simptomul unor afecțiuni cronice, care se pot acutiza pe fondul consumului în exces de alimente și băuturi alcoolice. În unele cazuri, consumul de alcool și alimente care stimulează contracția colecistului, precum cele prăjite, bogate în grăsimi sau dulciuri rafinate, pot duce la pancreatită acută , care este o urgență medicală.

Afecțiunea constă în inflamarea pancreasului și a țesuturilor adiacente, cu efecte grave atât la nivel local, cât și la distanță. Principalul simptom al pancreatitei acute este durerea abdominală care crește în intensitate și nu cedează la analgezice obișnuite. Durerea poate fi însoțită și de greață, vărsături și stare generală de rău. În lipsa tratamentului, pancreatita acută poate duce la numeroase complicații, punând viața în pericol.

Pe lângă consumul excesiv de alimente grase și alcool, o altă cauză a pancreatitei acute poate fi și litiaza biliară . Afecțiunea poate evolua asimptomatic, până când poate provoca complicații, precum migrarea calculilor în căile biliare, inflamația pereților veziculei biliare sau inflamația cronică a pancreasului. În perioada Paștelui, colicile biliare pot apărea atât la persoane care se știu sănătoase, dar mai ales la cele diagnosticate cu litiază biliară.

Riscul unei urgențe digestive de Paște este cu atât mai mare cu cât excesele alimentare pot avea loc după o perioadă de post prelungit. De asemenea, există și boli cronice, precum diabetul zaharat sau hipertensiunea arterială, care se pot agrava în perioada Paștelui. Pentru a evita aceste situații, medicii recomandă moderație în consumul de alimente și băuturi alcoolice.

