Accident grav pe DN1, în Florești: Cinci persoane, printre care trei minori, rănite după ce un șofer a trecut pe roșu

Traficul spre Cluj-Napoca a fost blocat mai multe ore în urma impactului violent provocat de un tânăr de 21 de ani
Un accident rutier grav a avut loc duminică după-amiază pe DN1 E60, pe raza comunei Florești. Din primele cercetări efectuate de polițiști, un tânăr de 21 de ani, din Cluj-Napoca, nu ar fi respectat culoarea roșie a semaforului electric în timp ce se deplasa spre municipiu. În consecință, vehiculul condus de acesta a intrat în coliziune violentă cu un autoturism care efectua un viraj la stânga de pe strada Someșului, la volanul căruia se afla un bărbat de 45 de ani.
Cinci victime transportate la spital și trafic paralizat
În urma impactului, conducătorul auto de 45 de ani și patru pasageri din mașina sa — o femeie de 39 de ani și trei copii cu vârste între 2 și 13 ani — au avut nevoie de îngrijiri medicale. Ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilotest.
În cazul tânărului rezultatul a fost negativ, în timp ce celuilalt conducător i-a rezultat o alcoolemie de 0,07 mg/l în aerul expirat, fiind transportat la spital pentru probe biologice. Circulația spre Cluj-Napoca a fost blocată câteva ore, martorii acuzând că acea intersecție este una extrem de periculoasă din cauza nerespectării repetate a semafoarelor.