Curtea de Apel Cluj a condamnat definitiv un recidivist la 4 ani și 4 luni de închisoare pentru acces fraudulos la sistemul informatic bancar, după ce a retras 8.000 de lei cu cardul unei societăți comerciale.
Instanța a stabilit această pedeapsă rezultantă prin contopirea condamnării pentru faptele comise în noiembrie 2021 cu alte pedepse anterioare ale inculpatului, inclusiv una pentru conducere fără permis. Decizia Curții de Apel Cluj este definitivă și a fost pronunțată pe 16 noiembrie 2026.
Conform deciziei, perioada în care bărbatul fusese reținut, arestat preventiv sau executase deja pedepse privative de libertate a fost scăzută din pedeapsa finală, rezultând un termen de executare de 3 ani și 8 luni.
Faptele comise în 2021
Incidentul a avut loc pe 22 noiembrie 2021, când bărbatul a sustras cardul bancar din autoturismul reprezentantului unei firme. În următoarele două zile, a folosit cardul la bancomate din zona Pieței Mărăști și într-un centru comercial din Cluj-Napoca.
În data de 23 noiembrie 2021, în câteva minute, a reușit să retragă de două ori suma de 4.000 de lei, totalizând 8.000 de lei. Deși unele tranzacții au fost respinse, bărbatul a accesat fără drept sistemul informatic al băncii în șapte împrejurări diferite, folosind codul PIN.
Identificarea inculpatului s-a făcut prin imaginile camerelor de supraveghere de la bancomate. În timpul audierilor, acesta și-a recunoscut faptele, invocând neînțelegeri cu reprezentantul firmei și susținând că intenționa să dubleze suma retrasă la aparatele de jocuri de noroc.
Evoluția procesului penal
Tribunalul Cluj l-a condamnat în primă instanță la 2 ani de închisoare pentru acces ilegal la un sistem informatic și la 2 ani și 6 luni pentru efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos. În apel, Curtea de Apel a redus pedeapsa pentru operațiunile frauduloase la 1 an și 8 luni, reținând o circumstanță atenuantă judiciară, menținând însă condamnarea de 2 ani pentru accesul ilegal.
Procesul penal pentru furtul cardului a încetat ca urmare a împăcării dintre inculpat și firma păgubită. Societatea a renunțat la acțiunea civilă, iar prejudiciul de 8.000 de lei a fost restituit ulterior, potrivit ordinului de plată depus la dosar.