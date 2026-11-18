Publicat 18 nov. 2026, 10:10 Sursă Știri de Cluj

Curtea de Apel Cluj a condamnat definitiv un recidivist la 4 ani și 4 luni de închisoare pentru acces fraudulos la sistemul informatic bancar, după ce a retras 8.000 de lei cu cardul unei societăți comerciale.

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