Accident în Cluj-Napoca. Un șofer a intrat în coliziune cu o altă mașină la intersecție

Două autoturisme s-au ciocnit în intersecția străzilor București și Iazului din Cluj-Napoca. O pasageră de 25 de ani a fost nevoită să solicite ajutor medical.
Conform primelor verificări ale Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Cluj, incidentul ar fi fost cauzat de un bărbat de 23 de ani din Cluj-Napoca. Acesta conducea vehiculul dinspre strada Iazului și nu s-ar fi asigurat corespunzător înainte de a intra în intersecție.
Mașina sa a lovit un autoturism care se deplasa pe strada București, condus de o femeie de 31 de ani. În interiorul vehiculului feminii se afla o pasageră de 25 de ani, care a necesitat îngrijiri medicale după impact.
Poliția nu a detaliat natura rănilor suferite de tânără, nici dacă aceasta a fost transportată la spital sau tratată la fața locului. De asemenea, IPJ Cluj nu a comunicat dacă cei doi șoferi au fost răniți în urma coliziunii.
Ambele persoane implicate în accident au fost testate cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Gradul de avariere al celor două mașini și impactul asupra traficului din zonă nu au fost făcute publice.
Cercetările sunt în curs pentru stabilirea exactă a circumstanțelor producerii accidentului. Poliția nu a precizat dacă s-a aplicat o sancțiune contravențională sau dacă a fost deschis un dosar penal, aspect care depinde de gravitatea leziunilor suferite.