Acţiune preventivă desfăşurată de poliţişti la Grădinița Poienița din Cluj-Napoca

Activitate preventivă la Grădinița Poienița din municipiul Cluj-Napoca

Polițiștii au desfășurat o activitate preventivă la Grădinița Poienița din municipiul Cluj-Napoca.

La activitate au participat 80 de copii și cadre didactice.

Copii au vizionat mai multe filmulețe despre siguranța rutieră și au discutat în baza acestora cu polițiștii despre importanța folosirii scaunelor speciale pentru ei în autoturism, dar și despre disciplina pietonală și traversarea regulamentară a străzii.

Acțiunea s-a desfășurat în cadrul în proiectului "De mic învăț să mă feresc de rele", proiect în care sunt înscrise 30 de grădinițe din județul Cluj.

Acesta este un proiect inițiat de Inspectoratul de Poliție Județean Cluj, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj și Primăria Cluj – Napoca.