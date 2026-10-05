Alertă de securitate în Marea Neagră. Navă comercială lăsată în derivă după ce a fost lovită de o dronă

Ambarcațiunea a suferit avarii majore la sistemul de navigație, iar autoritățile maritime au trimis echipaje de intervenție
O situație critică s-a produs în bazinul Mării Negre, unde un cargou civil a fost ținta unui atac aerian efectuat cu o dronă fără pilot. În urma deflagrației violente, nava comercială a pierdut propulsia și sursa principală de energie electrică, intrând rapid în derivă în apele internaționale.
Echipajul a transmis semnale repetate de urgență prin sistemul maritim de radiocomunicații, semnalând că instalațiile de bord au fost parțial compromise, deși la bord s-a reușit localizarea și izolarea unui incendiu izbucnit imediat după impact, potrivit realitatea.net.
Operațiune de asistență și securizare a perimetrului maritim
Imediat după primirea apelului SOS, autoritățile de căutare și salvare maritimă au activat protocoalele specifice și au redirecționat remorchere specializate către poziția indicată a navei.
Conform primelor date, membrii echipajului au scăpat fără răni care să le pună viața în pericol, însă ambarcațiunea nu se mai poate deplasa autonom din cauza avariilor survenite la aparatul de guvernare. Incidentul amplifică starea de alertă pe coridoarele maritime de transport, iar forțele de intervenție pregătesc operațiunea de tractare a vasului spre cel mai apropiat port sigur.