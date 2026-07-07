Astăzi se afișează rezultatele la Bacalaureat 2026. Emoții mari pentru peste 130.000 de candidați

Publicat 7 iul. 2026, 08:48 Sursă realitatea.net

Emoții pentru zeci de mii de absolvenți de liceu. Rezultatele din prima sesiune a examenului de Bacalaureat 2026 vor fi publicate astăzi, până la ora 12:00. După afișarea notelor, candidații vor putea solicita vizualizarea lucrărilor și vor avea posibilitatea de a depune contestații, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării.

Distribuie articolul