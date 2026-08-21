Deținutul evadat din Baia Mare a fost prins. Unde se ascundea bărbatul căutat de peste două zile cu drone și filtre rutiere

Deținutul de 28 de ani care a fugit în 19 august de la un punct de lucru exterior al Penitenciarului Baia Mare a fost prins în municipiu. Bărbatul a fost găsit după mai mult de 48 de ore de căutări neîntrerupte, la care au participat polițiști, jandarmi și polițiști de penitenciare. Acesta a fost imobilizat fără incidente și se află din nou în custodia autorităților.
Căutat cu drone și filtre rutiere
Deținutul părăsise fără permisiune punctul de lucru exterior unde fusese dus împreună cu alți condamnați. Pentru prinderea sa au fost verificate camerele de supraveghere, au fost instituite filtre rutiere, iar zonele în care s-ar fi putut ascunde au fost cercetate inclusiv cu drone dotate cu termoviziune. Operațiunea s-a desfășurat fără întrerupere până la localizarea bărbatului pe raza municipiului Baia Mare.
„În continuarea informațiilor transmise anterior, vă comunicăm faptul că bărbatul în vârstă de 28 de ani, aflat în custodia Penitenciarului Baia Mare, care, la data de 19 august a.c., a părăsit fără încuviințare un punct de lucru exterior, a fost depistat pe raza municipiului Baia Mare. Identificarea și prinderea acestuia reprezintă rezultatul activităților operative desfășurate neîntrerupt, al mobilizării efectivelor și al cooperării dintre polițiști, jandarmi și polițiștii de penitenciare.
La momentul depistării, bărbatul a fost imobilizat și preluat fără incidente, aflându-se în prezent în custodia autorităților competente. Conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș mulțumește tuturor efectivelor angrenate pentru profesionalismul, perseverența și efortul susținut pe întreaga durată a misiunii, precum și cetățenilor care au sprijinit activitățile autorităților prin informațiile furnizate”, conform reprezentanților IPJ Maramureș.
ȘTIRE INIȚIALĂ: a fugit de la un punct de lucru
Dorel Moldovan, deținutul evadat din Penitenciarul Baia Mare, este căutat de mai bine de 48 de ore cu drone dotate cu termoviziune. Bărbatul a fost surprins de camerele de supraveghere alergând pe străzile orașului, iar anchetatorii încearcă să îi refacă traseul pas cu pas. Colegii săi de celulă susțin că acesta ar fi fugit cu intenția de a ajunge la soție, după o ceartă telefonică avută cu o zi înainte.
Deținutul se afla la muncă împreună cu alți nouă condamnați, la un punct de lucru din zona Liceului Emil Racoviță din Baia Mare. Acesta ar fi profitat de faptul că activitatea se desfășura în afara penitenciarului și a luat-o la fugă. Bărbatul nu s-a oprit nici după somațiile agenților care supravegheau grupul.
Înaintea evadării, Dorel Moldovan le-ar fi spus colegilor de cameră că intenționează să meargă acasă și să își ucidă soția. Informația este verificată, în condițiile în care cei doi s-ar fi certat la telefon cu o zi înainte. Pentru protejarea femeii și prinderea fugarului, un echipaj a fost trimis și în localitatea în care aceasta locuiește.
Filtre la ieșirile din Baia Mare
Polițiștii au instituit filtre la ieșirile din oraș și verifică imaginile înregistrate de camerele de supraveghere. Secvențele analizate până acum îl arată pe deținut alergând pe mai multe străzi din Baia Mare. Căutările continuă atât în municipiu, cât și în zonele în care bărbatul s-ar putea ascunde.
Echipele folosesc drone cu termoviziune pentru verificarea terenurilor și a locurilor greu accesibile. Operațiunea continuă după mai bine de două zile de la evadare, fără ca bărbatul să fi fost prins. Oamenii legii încearcă să stabilească dacă acesta a primit ajutor și dacă a reușit să părăsească orașul.