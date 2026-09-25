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Băiețelul de 4 ani dispărut de acasă, găsit fără viață în râul Trotuș. Peste 250 de oameni l-au căutat
Copil dispărut
Căutările pentru băiețelul de 4 ani dispărut din comuna Dofteana, județul Bacău, s-au încheiat tragic.
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